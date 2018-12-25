Samsun'da torbacı operasyonu: 14 gözaltı İzle

-Polisler tarafından götürülmeleri

-Emniyet binasına girişleri

-Emniyet dış görüntü



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde bir süredir devam eden takip sonucu 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik bugün sabaha karşı İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 26,55 gram fişek dile tabir edilen paketler halinde esrar, paketler halinde 2,87 gram bonzai ve 30 kapsül uyuşturucu hap ele geçti. Gözaltına alınan 14 kişi sorgulanmak üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

