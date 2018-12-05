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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Samsun'da tıra çarpan motosiklet sürücüsü ölümden döndü Video

Samsun'da tıra çarpan motosiklet sürücüsü ölümden döndü Video

Yolda devrilmiş motosiklet

Polis Trafik Kazası Motosiklet Sürücüsü 

-Sürücünün savrulan kaskı
-Trafik polisinin çalışması
-Tırın görüntüsü
-Tırda yüklü gümrük malı limonlar

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da motosikletin tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı Liman Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Engin Tunç (20) 55 ABG 790 plakalı motosikletle seyir ederken kavşakta dönüş yaparak yolun karşısına geçmekte olan Kanber Kırtay yönetimindeki 42 JG 264 çekici, 42 JG 266 dorse plakalı tıra ön sağ lastiğinden çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosikletin çarptığı tırın Mersin'den yüklediği gümrük malı limonu Samsun Limanı'ndaki gümrük sahasına getirdiği ve kazanın da gideceği yere 100 metre kala yaşandığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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