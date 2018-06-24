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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Samsun'da temizlik maddesi yüklü tır alev alev yandı

Samsun'da temizlik maddesi yüklü tır alev alev yandı

Tırın yanarken görüntüsü

Polis 

-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması
-Kazanın olduğu yol
-Gürcü tır sürücüsünün polise olayı anlatması

( SAMSUN -HD) SAMSUN

- Samsun'da temizlik maddesi yüklü tırda seyir halindeyken çıkan yangında çekici kısmı alevlere teslim oldu. Olay, Samsun'un Canik ilçesi Atatürk Mahallesi Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Gürcistan'a gümrük malı temizlik maddesi taşıyan Cambul Beriyxe idaresindeki MM 722 çekici ve CZ 800 dorse Gürcistan plakalı tırda seyir halindeyken motor kısmından yangın çıktı. Gürcistan uyruklu sürücü Canbul Beriyxe aracını durdurup kendini dışarı attı. Alevler bir anda aracın çekicisini sardı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek yangın dorseye sıçramadan söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor
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