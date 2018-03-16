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16 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Samsun’da taş ocağında göçük: 1 kişi göçük altında

Samsun’da taş ocağında göçük: 1 kişi göçük altında

Taş ocağından ve hafriyat altında kalan iş makinesi

İş Makinesi Taş Ocağı 

-kamyondan görüntüler
-röportaj
-Hüseyin Zoroğlu'nun fotoğrafı

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’da taş ocağında meydana gelen göçükte bir kişi hafriyat altında kaldı. Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Sarıışık Mahallesi Kulacadağ mevkisinde özel şirkete ait taş ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş makinesi tarafından kamyona hafriyat yüklendiği sırada göçük meydana geldi. Yukarıdan akıp gelen hafriyat, kamyonu ve iş makinesini altına aldı. İş makinesinin operatörü kazayı yara almadan atlatırken, kamyon sürücüsü Hüseyin Zoroğlu (60) ise göçük altında kaldı. Kamyon sürücüsünü kurtarmak için çalışma başlatıldı.
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