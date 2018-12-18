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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Samsun'da 'tarla sürme’ kavgası: 5 yaralı Haberi

Samsun'da 'tarla sürme’ kavgası: 5 yaralı Haberi

Olay yerinden detay görüntüler

İlk Müdahale Baş Ailesi Silahlı Kavga Kira Sözleşmesi İyi Çocuklar 

-Araziyi satan Nesim Seven'in konuşması
-Olay yerinden görüntü
-Yaralıların Bafra Devlet Hastanesi'ne getirilmesi

( SAMSUN -2) SAMSUN

- Samsun’un Bafra ilçesinde ‘tarla sürme’ meselesi yüzünden çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Olay, ilçe merkezine 5 kilometre mesafedeki Sarıköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Canbaş, bir süre önce Nesim Seven isimli şahıstan aldığı 9 dönüm araziyi çocukları ile birlikte traktörle sürmeye başladı.
Canbaş ailesi tarlalarını traktörle sürerken olay yerine, eski sahibindeyken burayı süren Ertuğrul Demir ve oğlu Erdal Demir geldi. Arazinin yeni sahipleri tarafından sürülmesine karşı çıkan baba-oğlun “Bu araziyi siz niye aldınız?” demesi üzerine tartışma çıktı. İki taraf arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İki taraf arasında çıkan çatışmada Samet Canbaş (24), Hakan Canbaş(19), Ali Canbaş (47), Recai Canbaş ve Erdal Demir silahla yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi ve Bafra’daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Samet Canbaş, Bafra Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Araziyi Ali Canbaş’a satan Nesim Seven, jandarmaya verdiği bilgide, “Burası babamdan beri 9 dönüm yer bana ait. Burada parça parça 15 dönüm yerim var. Ertuğrul Demir kiraya çalışıyordu. Aramızda kira sözleşmesi yoktu. Bana 8 senedir kira vermedi. Ben de Ali Canbaş’a sattım” dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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