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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Samsun'da şüpheli ölüm

Samsun'da şüpheli ölüm



: - Olay yeri - Polis ekiplerinin olayı incelemesiSAMSUN (AA) - Samsun 'un İlkadım ilçesinde bir evin merdivenlerinde erkek cesedi bulundu.Unkapanı Mahallesi Sami Arım Sokak'ta iki katlı evin sokak merdivenlerinde hareketsiz halde bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Turhan Ediz (38) olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.Yapılan incelemenin ardından ölümü şüpheli bulunan Ediz'in cenazesi, otopsi için Samsun Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Ediz'in, evli ve bir çocuk babası olduğu, koltuk döşemecide çalıştığı öğrenildi.

Polis Cenaze Bild Sağlık Ekipleri 

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