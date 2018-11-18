Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Samsun'da şüphe üzerine arama yapılan bir araçta 3 adet tabanca ele geçirildi Haberi

Samsun'da şüphe üzerine arama yapılan bir araçta 3 adet tabanca ele geçirildi Haberi

Gözaltına alınan Hakan Yönten'in hastanede sağık kontrolünden çıkışı

Polis Hastane Kaçak Silah Kaçakçılığı Trol 

-Polis aracına binmesi
-Polis aracının adliyeye gidişi
-KOM Şube yazısı
-Emniyetin dış görüntüsü
-Adliyenin dış görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da şüphe üzerine bir araçta arama yapan polis 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları uygulama sırasında şüphe üzerine durdurdukları 34 plakalı otomobilde yaptıkları aramada, bagaj döşemesi ile bagaj duvarına gizlenmiş toplam 3 adet 9 mm çaplı ruhsatsız tabanca ve 3 adet şarjör ele geçirdi. Olayla ilgili H.Y.(40) gözaltına alındı. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan H.Y., " silah kaçakçılığı" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı