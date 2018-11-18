Samsun'da şüphe üzerine arama yapılan bir araçta 3 adet tabanca ele geçirildi Haberi

-Polis aracına binmesi

-Polis aracının adliyeye gidişi

-KOM Şube yazısı

-Emniyetin dış görüntüsü

-Adliyenin dış görüntüsü



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun'da şüphe üzerine bir araçta arama yapan polis 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları uygulama sırasında şüphe üzerine durdurdukları 34 plakalı otomobilde yaptıkları aramada, bagaj döşemesi ile bagaj duvarına gizlenmiş toplam 3 adet 9 mm çaplı ruhsatsız tabanca ve 3 adet şarjör ele geçirdi. Olayla ilgili H.Y.(40) gözaltına alındı. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan H.Y., " silah kaçakçılığı" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

