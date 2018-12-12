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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Samsun'da sulama borusu patladı

Samsun'da sulama borusu patladı



: - Su baskını olan iş yerleri - Kara yolunun görüntüsü - Detaylar - Vezirköprü ilçesinde sulama borusunun patlaması nedeniyle arazi ile bazı iş yerlerini su bastı, kara yolu ulaşımında aksama yaşandıSAMSUN (AA) - Samsun 'un Vezirköprü ilçesinde sulama borusunun patlaması nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, kara yolu ulaşımında aksama meydana geldi.Vezirköprü Ovası Sulama Projesi kapsamında Vezirköprü Barajı'ndan ovaya toprak altından su götürülen borularda Kızılcaören Mahallesi mevkisinde patlama meydana geldi.Tazyikle akan su, çevredeki araziler ile iş yerlerinde su baskınına neden oldu, Vezirköprü - Havza kara yolu ile Yeni Devlet Hastanesi inşaatına giden yolda çamur ve taş parçaları nedeniyle trafikte aksama yaşandı.Yaklaşık bir saat akan su, hattın vanasının kapatılmasının ardından kesildi. Trafik ekipleri de kara yolunda sorun olmaması için güvenlik önlemi aldı.Karayolları ekipleri yolun temizlenmesi için çalışma başlattı. Sulama borusunun tamiri için de çalışma yapılıyor.

Su Baskını Güvenlik Önlemi 

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