Samsun’da “su”ya yüzde 15 indirim

- Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin'den 'su indirimi müjdesi' geldi. Başkan Şahin, "Konut ve iş yerlerinde kullanılan su fiyatlarında yüzde 15, yüzde 40 ve üzeri seviyede engelli olan vatandaşımıza da yüzde 50 su indirimi yapılacak" dedi.

Her ay su fiyatlarına uygulanan 'otomatik zam' uygulamasını kaldırdıklarını açıklayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, şimdi de konut ve iş yerlerinde kullanılan su fiyatında yüzde 15 indirim yapılacağını duyurdu. Şahin, "Her zaman milli mücadele şehrinin güzel insanlarının yanındayız" diye konuştu.

“Teşekkür ediyorum” Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin bugün gerçekleştirilen oturumunda konuşan Başkan Zihni Şahin, çok önemli açıklamalarda bulundu. Sözlerine, ülkenin içerisinde bulunduğu duruma değinerek başlayan Zihni Şahin, "Ülkemize yönelik siyasi-terör ve ekonomik olmak üzere çok yönlü saldırıların yapıldığı ve tüm bunlarında net bir şekilde ortaya çıktığı bir dönem yaşamaktayız. Bu saldırılara milletimiz her seferinde dur demiştir. Birliğine, beraberliğine, kardeşliğine, demokrasisine, iradesine vatanına ve bayrağına sahip çıkmıştır. Her saldırı bizi daha çok kenetlemiş ve bir araya getirmiştir. Huzurlarınızda bir kez daha aziz milletimize ve Samsunlu hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Samsun'un bağımsızlığın ilk adımlarının atıldığı ve milli mücadelenin başladığı meşale şehir olduğunu hatırlatan Zihni Şahin, "Samsunumuz kurtuluş şehridir, 19 Mayıs şehridir, Atatürk şehridir. Samsunlu olmak hepimizin her anlamda gururudur. Samsun bizim gözbebeğimizdir Samsun bizim sevdamızdır" ifadelerini kullandı. “Ekonomik saldırılara önlem” Büyükşehir Belediyesi olarak döviz kurları üzerinden Türkiye'ye yönelik yapılan saldırıya ilk cevabı suda uygulanmakta olan otomatik zam uygulamasını kaldırarak verdiklerini hatırlatan Zihni Şahin, "Daha sonra işçilerimizle yaptığımız toplu sözleşmelerde işçimizin yanında olduk. Sosyal tesislerimizde hiç bir zam yapmadık. Ulaşım ücretlerinde zam uygulamadık. Otobüs firmaları masraflarını azaltmak için vatandaş için tahsis ettiği servisleri kaldırdı. Biz yine halkımızın yanında olduk. SAMULAŞ'ı devreye soktuk. Yolcu servisleri koyduk. Sonra sayılarını ve servis seferlerini artırdık. Son olarak halk otobüsü esnaflarımıza yönelik destek çıkardık ve 7 caddemizde Parkomat uygulamasını kaldırdık. Kısacası milletimize yapılan ekonomik saldırılarda halkımızın yanında yer aldık. Halkımızla bir ve beraber olduk" açıklamasında bulundu. Samsunlulara çifte müjde "Bugün Büyükşehir Meclisimiz olarak inşallah çok önemli 2 karar daha alıyoruz. Buradan Samsunumuza, 17 ilçemize 2 müjde vereceğiz" diyen Zihni Şahin, şöyle devam etti: "Bunlardan birincisi, hane halkında yüzde 40 ve üzeri seviyede engelli olan bir vatandaşımız varsa bunu belgelemek kaydıyla yüzde 50 su indiriminden faydalanacaktır. Bu indirimden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız SASKİ ve SASKİ şube müdürlüklerine belgeleriyle müracaat etmeleri gerekmektedir. Unutmayalım ki hepimiz birer engelli adayıyız. Engelleri birlikte aşacağız. Bu kararımızla hem sosyal belediyecilik, hem de engelli vatandaşlarımız için pozitif ayırımcılık yapmış oluyoruz. Samsunumuza hemşerilerime hayırlı olsun.” 01 0cak 2019 tarihinden itibaren geçerli yüzde 15 indirim Başkan Şahin sözlerini şöyle tamamladı: “Bugün ikinci ve çok önemli bir kararı daha yine birlikte alacağız. Her ay su fiyatlarına uygulanan otomatik zam uygulamasını kaldırdığımızı açıklamıştık. Şimdi çok daha önemli bir kararı birlikte alacağız. Konut ve iş yerlerinde kullanılan su fiyatlarında 01 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 15 indirim yapıyoruz. Samsunumuza ve hemşehrilerimize hayırlı olsun." Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısı, 58 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından sona erdi.