Samsun'da su kanalına yuvarlanıp ters dönen otomobilde can pazarı yaşandı

-Su kanalına uçmuş otomobil

-Otomobilin kanal içinde ters görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması

-Su kanalındaki aracın içinden yaralının çıkartılması

-Sedye ile ambulansa taşınması

-Ambulansa konulması

-Diğer yaralıların ambulansta görüntüsü

-Ambulansın hastaneye gidişi



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı kazada yoldan çıkarak şarampole yuvarlanıp su kanalında ters dönün otomobilin sürücüsünü kurtarmak için ekipleri seferber oldu. Adeta can pazarının yaşandığı kurtarma çalışması sonucu kazadan 45 dakika sonra araçtan çıkartılan sürücü ve diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Çevre Yolu İlkadım Bulvarı 200 Evler mevkisinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Fırat Ekinci idaresindeki 34 BFJ 308 plakalı otomobil ile Taner Seval yönetimindeki 55 ACK 251 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkan 55 ACK 251 plakalı otomobil, yoldan çıkarak şarampole yuvarlanıp su kanılı içinde ters döndü. Kazada takla atarak yol kenarına ters dönen 34 plakalı otomobilin sürücüsü Abdullah Fırat Ekinci ile yanında bulunan Mustafa Ozan Karakuş ve su kanalına yuvarlanan otomobilin sürücüsü Taner Seval yaralandı. Kanalda su olmaması Taner Seval'ın mutlak bir ölümden kurtardı. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri aracın içinde mahsur kalan yaralı sürücü Taner Seval'ı kurtarmak için seferber oldu. Can pazarının yaşandığı kazada kadın kuaförü olduğu öğrenilen Taner Seval, kazadan 45 dakika sonra bulunduğu yerden çıkartılarak sedye ile ambulansa taşındı. Kazada yaralanan 3 kişi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MAY-