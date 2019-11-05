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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Yaralının sedye ile ambulanstan inişi

Hastane Silahlı Saldırı Saldırı 

-Hastaneye girişi
-Hastanede yaralı
-Hastanenin dış görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi Yayla Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan 18 yaşındaki İ.Ö., sağ bacağından yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İ.Ö., kendisini vuranı tanımadığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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