Samsun'da silahlı kavga: 3 yaralı Video

-Kadının polislere olayı anlatması

-Gazi Devlet Hastanesinin dış görüntüsü

-Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin dış görüntüsü

-Silahlı saldırgan Alican Kurt'un fotoğrafı



( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN



- Samsun'da düğün evi yanında silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi vurularak, 1 kişi de darp sonucu hastanelik oldu. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alican K.(23) aracıyla seyir ederken bir düğün töreninin yapıldığı yerde kısa bir süre önce bir çocuğa araç çarptığı için söz onusu aracın Alican K.'nin ayrı renkteki otomobili olduğu zannedilince burada tartışma çıktı. Alican K. olay yerinden ayrılıp silahlı geri geldi. Bu sırada çıkan kavgada tabancasını ateşleyen Alican K., 23 yaşındaki Engin B.A.'yı vücudunun çeşitli yerinden vurarak ağır yaraladı. Düğün törenin olduğu yerde bulunan Dilber A.(49) adlı kadın damadı Alican K.'nin kavga ettiğini duyunca damadının yanına gitti. Bu sırada damadının ateş açtığı sırada Dilber A. da kazara sağ bacağının dizinin üstünden vuruldu. Alican K. saldırıya uğrayarak darp edilip kanlar içinde kaldı. Dilber A., Gazi Devlet Hastanesine, Engin B.A. ile Alican K. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Alican K. ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilirken, ağır yaralanan Engin B.A. ise ameliyata alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Alican K.'nin olayda kullandığı tabancayı olay yerine yakın bir yerde atılmış olarak ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

