: - Samsun 'da silahlı kavga - 2 yaralı - Samsun Emniyet Müdürlüğü detay görüntüsü - Zanlının adliyeye getirilişi - Samsun Adalet Sarayı detay görüntüsü - Gözaltına alınan zanlı tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİSAMSUN (AA) - Samsun 'un İlkadım ilçesinde maddi hasarlı trafik kazasından dolayı çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.İddiaya göre, Mevlana Mahallesi Olgunlaşma Kavşağı'nda Samet S. (22) ile Hüseyin Ş. (49) arasında maddi hasarlı trafik kazası nedeniyle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir pastaneden çıkan Sebahattin Ç. (65) kavgayı ayırmak istedi.Samet S. yanında bulunan tabancayla ateş ederek Hüseyin Ş. ve Sebahattin Ç'yi sol bacaklarından yaraladı.Yaralılardan Hüseyin Ş. özel araçla Gazi Devlet Hastanesine, Sebahattin Ç. ise 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kaçan şüpheli ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince kısa sürede yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.