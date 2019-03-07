Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Samsun'da silahlı kavga: 2 yaralı, 6 gözaltı

Samsun'da silahlı kavga: 2 yaralı, 6 gözaltı

Gözaltına alınan kardeşlerin polisler arasında yürümeleri

Polis Hastane Silahlı Kavga Pompalı Tüfek 

-Adliyeye girişleri
-Yaralı şahsın polis arasında yürümesi
-Adliyeye girişi
-Emniyet dış görüntü
-Adliye dış görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da meydana gelen silahlı kavgada 1'i tüfekle vurulmak üzere 2 kişi yaralanırken, olayla ilgili 5'i kardeş 6 kişi gözaltına alındı. Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosman Paşa Mahallesi'nde sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekli kavgada S.T. (23) bacağından vurularak, F.Y.(47) de sağ kulak üstünden 10 santimlik kesi oluşması sonucu yaralandı. Yaralılar iki ayrı özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, tüfekle yaralanan S.T. ile S.T.'yi tüfekle yaralayıp kendisi de kesi ve darp sonucu yaralanan F.Y.'yi hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına aldı. S.T.'nin kardeşleri C.T.(24), T.T.(22), A.T.(19) ile akrabaları E.T. (19) de polis tarafından gözaltına alındı. Cinayet Bürosunda sorgulanan 6 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı