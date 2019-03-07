Samsun'da silahlı kavga: 2 yaralı, 6 gözaltı

-Adliyeye girişleri

-Yaralı şahsın polis arasında yürümesi

-Adliyeye girişi

-Emniyet dış görüntü

-Adliye dış görüntü



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun'da meydana gelen silahlı kavgada 1'i tüfekle vurulmak üzere 2 kişi yaralanırken, olayla ilgili 5'i kardeş 6 kişi gözaltına alındı. Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosman Paşa Mahallesi'nde sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekli kavgada S.T. (23) bacağından vurularak, F.Y.(47) de sağ kulak üstünden 10 santimlik kesi oluşması sonucu yaralandı. Yaralılar iki ayrı özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, tüfekle yaralanan S.T. ile S.T.'yi tüfekle yaralayıp kendisi de kesi ve darp sonucu yaralanan F.Y.'yi hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına aldı. S.T.'nin kardeşleri C.T.(24), T.T.(22), A.T.(19) ile akrabaları E.T. (19) de polis tarafından gözaltına alındı. Cinayet Bürosunda sorgulanan 6 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

