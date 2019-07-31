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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı

Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı



: - Samsun 'da silahlı kavga - Samsun Adalet Sarayından görüntü - Zanlıların adliyeye getirilişiSAMSUN (AA) - Samsun 'un İlkadım ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.Aralarında husumet olduğu belirtilen E.U. ile S.T, Ö.D. ve S.B. Kılıçdede Mahallesi Niğbolu Sokak'ta karşılaştı.Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada E.U. tabancayla bacağından vuruldu.Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan E.U. tedavi altına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan S.T, Ö.D. ve S.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Silahlı Kavga 

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