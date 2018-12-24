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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Samsun'da silahla dehşet saçan damat adliyeye sevk edildi

Samsun'da silahla dehşet saçan damat adliyeye sevk edildi

Damat Tolga Gönül'ün polisler arasında yürümesi

Alışveriş İkinci El Eşya Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerası Saldırı 

-Adliye binasına girişi
-Adliye dış görüntü
-ARŞİV-
-Olay yerinden detaylar
-Kurşun isabet eden araçtan detaylar
-Olayın güvenlik kamerası görüntüleri

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da kayınpederinin kamyonetine, iş yerine ve alışveriş yaptığı kasap dükkanına silahlı saldırı düzenleyen damat, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Olay, İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikinci el eşya satışı dükkanı bulunan H.A.'nın (52) önce evinin önündeki kamyonetine, hemen ardından da yaklaşık 700 metre uzaklıktaki iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.
Silahlı saldırgan yaya olarak kaçarken, olay yerine polis sevk edildi. Saldırıda kamyonetin ön camı, farı ve kaportasına 4, iş yerinin vitrin ve kapı camına da 4 kurşun isabet ettiğini tespit eden polis, her iki olay yerinde de 4'er adet boş kovan ele geçirdi. Yaşanan iki silahlı saldırının ardından bölgeye yakın Unkapanı Mahallesi'ndeki bir kasap dükkanına da silahlı saldırı düzenlendi.
Silahlı saldırgan kasap dükkanına da 4 el ateş açarak kaçtı. Kurşunlar dükkanının vitrin camına isabet ederken, saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, her üç silahlı saldırı olayını da aracı ve iş yeri kurşunlanan H.A.'nın kızı ile 1 yıldır evli olan damadı T.G.'nın (24) gerçekleştirdiğini tespit etti. T.G.'nin Zeytinlik Mahallesi'ndeki annesinin evine operasyon yapan Cinayet Bürosu ekipleri, şahsı balkondan kaçmak isterken suçta kullandığı tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Kayınpederinin aracını ve iş yerini kurşunladığını kabul eden T.G., kasap dükkanına da kayınpederinin alışveriş yaptığı yer olduğu için silahlı saldırı düzenlediğini iddia etti. Gözaltına alınan T.G., sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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