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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Samsun'da silah ve uyuşturucu operasyonu

Samsun'da silah ve uyuşturucu operasyonu



: - - Samsun Adalet Sarayı'nın dış genel planı - Zanlıların adliyeye getirilişi - Operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 3'ü tutuklandıSAMSUN (AA) - Samsun 'da, "silah ve uyuşturucu ticareti yapmak ve yağma" suçlamaları kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "silah ticareti yapmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "yağma" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kent merkezi ile Çarşamba ve Salıpazarı ilçelerinde 18 Aralık'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 zanlı gözaltına alınmıştı.

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