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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Samsun'da sigara kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı

Samsun'da sigara kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı

Gözaltına alınan şahısların polisler arasında yürümeleri

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-Emniyet binasına girişleri
-Emniyet binası dış görüntüsü

( SAMSUN ) - SAMSUN

- Samsun'da sigara kaçakçılığı ile ilgili düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamında tespit ettikleri 7 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik bu sabah Samsun il merkezinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Yapılan operasyonda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 3 bin 463 paket çeşitli markalarda kaçak sigara, 25 karton doldurulmuş makaron sigara ve 35 şişe kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (MAY-SLH-
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