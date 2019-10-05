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05 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Samsun'da şiddetli rüzgar nedeniyle otelin kırılan camı yola düştü

Samsun'da şiddetli rüzgar nedeniyle otelin kırılan camı yola düştü

Fırtınadan etkilenip, yola düşen camdan detay

Gard Batıl Nadan Şiddetli Rüzgar 

-Otelden detay
-Çevreden detay
-Samsun'dan genel rüzgar fırtınası görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’da saatte 50 km hıza ulaşan rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgardan kırılan bir otelin camı yola düştü. Öğle saatlerinde şehirde aniden şiddetli rüzgar etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle şehrin bazı noktalarında küçük çaplı zararlar meydana geldi. Bir otelin camı da rüzgardan kırılarak yola düştü. Düşen camın parçaları yola savrulurken, olay yeri güvenlik çemberine alındı. Polis ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri olay yerine geldi. Cam kırılan noktaya merdivenle ulaşan itfaiye ekipleri, gerekli önlemi aldı. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, “Bölgenin iç kesimlerinde güney ve güney batılı, kıyı kesimlerinde batı ve kuzey batılı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren ise Samsun, Sinop ve Kastamonu kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi beklenmektedir” açıklaması yapılmıştı. (ED-SLH-
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