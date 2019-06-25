Samsun'da parkta silahlı saldırı: 1 yaralı

-Hastaneye girişi

-Hastaneni dış görüntüsü

-Olayın olduğu parktan görüntüsü

-Polis ekiplerinin olayın olduğu parkta incelemede bulunması



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun'da parkta teyzesinin oğlunun silahlı saldırısına uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde bulunan Anneler Parkı'nda saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta karşılaştığı teyzesinin oğlu E.Ç.'nin silahlı saldırısına uğrayan M.T.(24) sol baldırından yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan M.T. tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan kaçtı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

