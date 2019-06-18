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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Samsun'da park halindeki 5 tırın defosundan mazot çalan şahıs yakalandı

Samsun'da park halindeki 5 tırın defosundan mazot çalan şahıs yakalandı

Gözaltına alınan şahsın polis aracına götürülmesi

Polis Aracı Güvenlik Kamerası Kiralık Otomobil Kiralık Araç Hırsız 

-Sallık kontrolü için hastaneye girişi ve çıkışı
-Polis aracına binmesi
-Adliye binasına girişi
-Asayiş Şube yazısı
-Emniyet dış görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da park halindeki 5 ayrı tırın deposundan yaklaşık bir ton mazot çalınması olayına karışan şahıs polisin takibi sonucu yakalandı. Olay, Samsun'un İlkadım, Tekekköy, Canik ve Atakum ilçelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 gün içinde park halindeki 5 ayrı tırın deposundan özel aparat ile yaklaşık bir ton mazot çalınması olayına karıştığı tespit edilen O.T.(31) Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Bürosu ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda güvenlik kamerası kayıtları ile hırsızlık olayının yaşandığı saatlerde kiralık araçların araç takip sistemlerinden tespit edilen şüpheli hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Hırsızlık şüphelisinin her hırsızlık olayında 5 ayrı kiralık otomobil kullandığı tespit edildi. Polisteki sorgulanması tamamlanan O.T., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
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