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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Samsun'da otomobil takla attı: 3 yaralı Haberi

Samsun'da otomobil takla attı: 3 yaralı Haberi

Yaralı araç sürücüsü

Trafik Kazası Gesi Direksiyon 

-Ambulansa götürülmesi
-Ambulanstan diğer yaralılar
-Kaza yapan otomobil
-Kazanın olduğu yol

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un Canik ilçesi 200 Evler mevkisi Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Giresun'dan İzmit'e giden Mehmet Cantürk (65) idaresindeki 16 JHR 85 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetin kaybedilmesi sonucu refüje çarpıp takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Cantürk, ağabeyi Hüseyin Cantürk (71) ile yengesi Fadime Cantürk (65) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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