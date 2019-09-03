Samsun'da otomobil demir yoluna yuvarlandı: 6 yaralı

-Demiryoluna uçmuş araç

-Hurdaya dönmüş araçtan detay görüntüler



( SAMSUN - ÖZEL) SAMSUN



- Samsun'da yoldan çıkarak demir yoluna yuvarlanan kapalı kasa kamyonette bulunan 1'i 2 aylık bebek 6 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Atatürk Bulvarı Derbent mevkisinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon'dan Bursa'ya seyir halinde olan emekli polis memuru Bayraktar Karaarslan (58) idaresindeki 16 CYK 61 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp demir yoluna yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Bayraktar Karaarslan ile birlikte Hatice Karaarslan (50), Hiranur Karaarslan (16), Ceyda Tüysüz (26), 2 aylık Hazal Tüysüz ve Ali Hamza Tüysüz (2) yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (MAY-SLH-

