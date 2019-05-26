Samsun'da 'öldü' diye morga kaldırıldı, 33 yıldır yaşıyor

-Görev yaptığı kulübe içinde

-Ot biçmesi

-Olayı anlatması

-Çimlerin arasında oturması

-Olayı anlatması



( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN



- Samsun'da geçirdiği trafik kazasında kaldırıldığı hastanede öldü diye morga konulan şahıs, ağabeyi tarafından canlı olduğu fark edilince tedavi altına alınıp iyileşti ve 33 yıldır da yaşıyor. İlginç olay, Samsun'da 1987 yılında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir firmada bekçi olarak çalışan evli 4 çocuk babası 64 yaşındaki Saadettin Memu, 33 yıl önce Samsun'un Bafra ile Alaçam ilçesi arasında Anadol kamyonet ile seyir ederken önündeki ağaç yüklü at arabasına arkadan çarptı. Kazada, ağır yaralanan Saadettin Memu, kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydı ile Samsun'daki bir hastaneye sevk edildi. Samsun'daki hastanede müdahale edilen Saadettin Memu, öldüğü zannedilerek hastanenin morguna konuldu. Hastaneye gelen ağabeyi Sebahattin Memu, kardeşinin öldüğünü ve morga konulduğunu öğrenince morgda kardeşine son bir kez bakmak isteyince yaşadığını fark etti. Hastane görevlilerine olay haber verilince yeniden acil servise alınıp müdahale edilen Saadettin Memu, 33 yıldır yaşıyor. Ağabeyinin dikkati sayesinde ölümden döndüğünü belirten Saadettin Memu, "Anadol kamyonet ile seyir ederken ağaç yüklü at arabasına arkadan çarptım. Kaldırıldığım hastanede bana müdahale yapıldıktan sonra öldü diye morga koymuşlar. Cesetlerin konulduğu yer dolap şeklinde kapalı yermiş. Ağabeyim kazayı duyunca hastaneye koşmuş. Öldüğümü öğrenip morga inince son kez beni görmek istemiş. Morgcu dolaptan beni çıkartınca ağabeyim Sebahattin yaşadığımı fark etmiş. Bu kazada sol gözümü tamamen kaybettim. Ancak, 33 yıldır yaşıyorum ve tamamen sağlıklıyım" dedi.



