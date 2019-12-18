Samsun'da öğrenci servisi kaza yaptı: 1 öğrenci öldü, çok sayıda öğrenci yaralandı

-Yaralı öğrencilerin sedye ile ambulansa taşınması

-Hurdaya dönen öğrenci servisi

-Öğrenci servisinin çarpıştığı araçlar



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun'da öğrenci servisinin de aralarında bulunduğu 3 aracın karıştığı kazada 1 öğrenci hayatını kaybederken, 2'si ağır çok sayıda öğrenci yaralandı. Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisi Samsun-Ordu kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan aldığı lise öğrencilerini Çarşamba ilçesine götüren Dursun Peker idaresindeki 55 C 6076 plakalı servis minibüsü, İsmail Baş idaresindeki 55 SE 808 plakalı otomobil ile çarpıştı. Yoldan çıkarak refüjden karşı şeride geçen minibüs, Mustafa Gülastı'nın kullandığı 55 LS 221 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası adeta can pazarı yaşandı. Kazada, 15 yaşındaki Batuhan Yılmaz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, çok sayıda öğrenci yaralandı. Yaralılar için kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı öğrenciler ambulanslarla Çarşamba ilçesi ile Samsun'da bulunan hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (MAY-SLH-



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