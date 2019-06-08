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08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Samsun'da minibüs tıra çarptı: 4 yaralı İzle

Samsun'da minibüs tıra çarptı: 4 yaralı İzle

Ambulansın içinde yaralılar

Trafik Kazası Patlama Sesi 

-Kaza yapan minibüs
-Minibüsün çarptığı tır
-Kazanın olduğu yol
-Tır sürücüsünün kazayı anlatması

( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN

- İstanbul'dan Trabzon'a giden panelvan minibüsün Samsun'da tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu 20. kilometresinde saat 08.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da Trabzon'a giden Mümin Meral (35) idaresindeki 61 AP 437 plakalı panelvan minibüs önünde seyir eden Hayrullah Akyel yönetimindeki 55 HH 233 çekici, 55 ABZ 051 dorse plakalı mıcır yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada, minibüs sürücüsü Mümin Meral ile Sabri Serdar (59), Sevgi Söğüt (28) ve Yunus Karagöz (32) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tır sürücüsü Hayrullah Akyel, aracıyla seyir halindeyken büyük bir patlama sesi duyduğunu, aracının lastiğinin patladığını zannettiğini, araçtan inip baktığında minibüsün arkadan kendi aracına çarptığını gördüğünü söyledi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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