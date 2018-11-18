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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
- Samsun'da lastiği patlayan otomobil takla attı: 2 yaralı Haberi

- Samsun'da lastiği patlayan otomobil takla attı: 2 yaralı Haberi

Kazanın olduğu yol

Trafik Kazası Bild Memur Direksiyon 

-Kaza yapan otomobil
-Otomobilin çarptığı ağaç
-Polisin kırılan ağacı kaldırması
-Hastanede yaralı karı-koca
-Hastanenin dış görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da lastiği patlayan otomobilin tatla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Derbent mevkisi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Etimesgut ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olduğu öğrenilen Naci Düzgün (59) memleketi Giresun'a ziyarete gidip Ankara'ya geri dönerken idaresindeki 06 GSR 22 plakalı otomobil virajı dönerken ön sol lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atı. Orta refüjdeki ağaca çarpıp yola savrulan otomobilde bulunan sürücü Naci Düzgün ile eşi Sevim Düzgün (57) yaralandılar. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldılar. Karı-kocanın kemerleri takılı olduğu için kazayı hafif yaralı olarak atlattıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (MAY-
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