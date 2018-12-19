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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Samsun'da kuyumcudan hırsızlık iddiası Haberi

Samsun'da kuyumcudan hırsızlık iddiası Haberi

- - Kuyumcu vitrininden genel - Kuyumcunun içinden genel detay - Alyanslardan genel - İş yeri çalışanı Gülhan Baştürk ile röportaj - Kuyumcudan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2'si çocuk 4 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldıSAMSUN (AA) - Samsun 'un İlkadım ilçesinde bir kuyumcudan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2'si çocuk 4 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.İddiaya göre, 24 Kasım'da Kale Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya giden 2'si çocuk 4 kişi, alyans almak için çalışan ile görüşmeye başladı.
Kuyumcu çalışanı ile 2 yetişkinin masada bulunan alyansları incelediği sırada çocuklardan birisi bir alyansı alarak cebine koydu.Bu kişilerin ayrılmasının ardından bir alyansın eksik olduğunu fark eden iş yeri sahipleri, durumu polise bildirdi.Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, iş yerine gelerek güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.Yetişkin şüphelilerin İbrahim A. ve Gülşah B. olduğunu belirleyen ekipler, yakalanmaları için çalışmalarını sürdürüyor.İş yeri çalışanı Gülhan Baştürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki çocuklu bir aileye alyans gösterdiğini söyledi.

Ailedeki erkeğin kendisine soru sorduğunu belirten Baştürk, "Kadın da bu arada soru sordu. Çocuklar ise arkada fark ettirmeden alyansı almışlar. Bu işe çocukları alet etmeleri bizi üzüyor. Alyansın gitmesi önemli değil, çocukların alet edilmesi daha çok üzüyor." dedi.

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