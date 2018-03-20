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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Samsun'da koltuk imalathanesinde yangın: 6 kişi hastanelik oldu Haberi

Samsun'da koltuk imalathanesinde yangın: 6 kişi hastanelik oldu Haberi

Dumanların yükselmesi

Hastane Oksijen Yangın Yeri İmalathane Yangına Müdahale 

-İtfaiye ekipleri, polis ve vatandaşlar
-Dumandan etkilenenler
-Dumandan etkilenleri oksijen verilmesi
-Ambulansa götürülmeleri

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da bir koltuk imalathanesinde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu. Olay, Samsun'un Canik ilçesi Eski Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı koltuk imalathanesinin son katındaki süngerlerin bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangında dumanlar bir anda etrafı sardı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahalele ederek söndürme çalışması başlattı. Yangın sırasında 6 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan dumandan etkilenenler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. İş yerinin Pazartesi günü yangın yerine taşındığı öğrenildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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