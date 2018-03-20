Samsun'da koltuk imalathanesinde yangın: 6 kişi hastanelik oldu

-İtfaiye ekipleri, polis ve vatandaşlar

-Dumandan etkilenenler

-Dumandan etkilenleri oksijen verilmesi

-Ambulansa götürülmeleri



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun'da bir koltuk imalathanesinde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu. Olay, Samsun'un Canik ilçesi Eski Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı koltuk imalathanesinin son katındaki süngerlerin bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangında dumanlar bir anda etrafı sardı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahalele ederek söndürme çalışması başlattı. Yangın sırasında 6 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan dumandan etkilenenler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. İş yerinin Pazartesi günü yangın yerine taşındığı öğrenildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

