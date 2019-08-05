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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Samsun'da kavga: 1 yaralı

Samsun'da kavga: 1 yaralı

- Yaralının sağlık ekiplerince hastaneye götürülmesi - Yaralıdan detay - Zanlılardan detaylar SAMSUN (AA) - Samsun 'da mahallelerinde uyuşturucu sattığını öne sürdüğü kişiyi silahla yaralayan kişinin üzerinden de sentetik madde çıktı.İddiaya göre T.G, merkez İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığını iddia ettiği A.B'yle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.G, yanında bulunan pompalı tüfekle A.B'yi yaraladı.Sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan A.B, burada yapılan müdahalenin ardından sevk edildiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.Olay yerinden kaçan T.G. ve yanında bulunan arkadaşı O.D, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Gebi Caddesi'nde gözaltına alındı.Ekipler, T.G'nin üzerinde 7,08 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.Gözaltına alınan zanlılardan T.G, gazetecilerin sorusuna, "Hak edene yapmak farzdır. Uyuşturucu satıyorlardı, gençlerimizi öldürdüler." yanıtını verdi.

Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek 

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