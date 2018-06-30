Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Samsun'da kamyonet şarampole yuvarlandı, yaralanan sürücü kaçtı

Samsun'da kamyonet şarampole yuvarlandı, yaralanan sürücü kaçtı

Kamyonetin uçtuğu yol

Polis Korkuluk Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Parçaladığı korkuluk
-Ters dönmüş kamyonet
-Polis ve sağlık ekiplerinin yaralı aramaması

( SAMSUN -ÖZEL-HD) SAMSUN

- Samsun'da direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu korkulukları kırıp yoldan şarampole yuvarlanıp ters dönen kamyonetin sürücüsü yaralandı ancak kayıplara karıştı. Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Aşıklar Sokak'ta gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz sürücü hurda yüklü 55 GL 674 plakalı kamyonet ile seyir ederken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kenarındaki korkulukları parçalayıp şarampole yuvarlanıp ters döndü. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Ancak, polis ve sağlık ekipleri kamyonetin altında ve etrafından yaralı aradılar. Vatandaşlar kamyonetten bir yaralının panik içinde kaza yerinden kaçtığını söylediler. Sürücüye ait aracın yanında kanlı atlet bulundu. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı