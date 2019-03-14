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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Samsun'da kamyon otomobile çarptı: 1 ölü

Samsun'da kamyon otomobile çarptı: 1 ölü

Kazanın olduğu kavşak

Acil Servis Jandarma Trafik Kazası 

-Hurdaya dönmüş otomobil
-Orta refüje çıkmış kamyon
-Otomobilin çekiciye yüklenmesi
-Kamyon şoförünün kazayı anlatması
-Kazayı gören vatandaşın olayı anlatması
-Ölen otomobil sürücüsünün fotoğrafı

( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN

- Samsun'da kamyonun kavşakta ani dönüş yapmak isteyen otomobile yandan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu Karayolu Beylerce Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Demir idaresindeki 55 H 5454 plakalı kamyon, yolun sağındaki banketten aniden kavşaktan dönüş yapmak isteyen Cafer Arslan (59) idaresindeki 51 DP 200 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, çarpışmanın şiddetiyle otomobil orta refüjden karşı yola fırlarken, kamyon ise orta refüje çıktı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Cafer Arslan, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi acil servisinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü Mehmet Demir jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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