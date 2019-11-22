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22 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Samsun’da kadın kimya profesörü 2 çocuk annesi kendini 4. kattan atarak intihar etti İzle

Samsun’da kadın kimya profesörü 2 çocuk annesi kendini 4. kattan atarak intihar etti İzle

Olay olduğu site

Acil Servis 112 Acil Servis Öğrenciler Sağlık Ekipleri Ölüm Haberi 

-Olay yerinde Prof.Dr. Emine Coskun’un üzeri örtülü cenazesi
-Yakınlarının ağlaması
-Polis ekipleri
-Cenaze anacının gelmesi
-Cenazenin tabuta konulması
-Ölen Prof.Dr. Emine Coşkun’un fotoğrafı

( SAMSUN ) Samsun’da kimya profesörü 2 çocuk annesi kendini 4. kattan atarak intihar etti SAMSUN

- Samsun’da kimya profesörü 2 çocuk annesi bir kadın kendini evlerinin 4. katındaki balkondan atarak hayatına son verdi. Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atakent Evlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde görevli Prof. Dr. Emine Coşkun (52) girdiği bunalım sonucu kendini evlerinin 4. katındaki balkondan aşağı attı. 2 çocuk annesi Emine Coşkun, komşuları tarafından sitenin önünde yerde yatar halde bulundu. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi.
112 acil servis ekipleri yaptıkları kontrolde Emine Coşkun’un olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Prof. Dr. Emine Coşkun’un geriye bir intihar mektubu bıraktığı öğrenildi. Coşkun’un çevresinde ve öğrencileri tarafından sevilen biri olduğu ifade edilirken, ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldular. Emine Coşkun’un cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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