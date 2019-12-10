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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Samsun'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Samsun'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Gözaltına alınan şahısların jandarma aracından inmeleri

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-Hastaneye girişleri
-Hastaneden çıkışları
-Jandarma aracına binmeleri

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe jandarma komutanlıklarında görevli ekipler, bu sabah çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Yapılan operasyonlarda "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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