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15 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Samsun'da HTŞ terör örgütü şüphelisi 4 yabancı adliyeye sevk edildi

Samsun'da HTŞ terör örgütü şüphelisi 4 yabancı adliyeye sevk edildi

Samsun'da yakalanan 4 Suriyeli'nin jandarma aracından inmeleri

Jandarma Sağlık Raporu Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü İstihbarat 

-Jandarma arasında yürümeleri
-Sağlık kontrolü için hastaneye girişleri
-Hastaneden çıkıp jandarma aracına binmeleri
-Jandarma aracının adliyeye gidişi
-Adliye dış görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun merkezli Denizli'yi de kapsayan Heyet Tahrir-El Şam (HTŞ) silahlı terör örgütü ile ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, HTŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu 5 şüpheliden 4'ünü Bafra ilçe merkezinde, 1 şüpheliyi de Denizli'nin Buldan ilçe merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. 2 gün önce düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve Bafra ilçesinde yakalanan 4 Suriye uyruklu sorgularının ardından Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. İşlemleri tamamlanan 4 şüpheli Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık raporu alınmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Denizli'de gözaltına alınan 1 Suriyelinin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.
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