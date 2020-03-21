Samsun'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
- Olay yerinden görüntüler - Kaza yapan araçlardan görüntüler - Hayatını kaybeden şahsın cesedinin olay yerinden kaldırılmasıSAMSUN (AA) - Samsun 'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Adaköy istikametinden Bafra yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 55 BV 076 plakalı hafif ticari araç, Sedde yolunda kontrolden çıkarak devrildi.Kazada araçta bulunan Furkan Ekbul (24) olay yerinde hayatını kaybetti.Yaralanan Çağlar Varol ile Ahmet Uğur Eren, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım