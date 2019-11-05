Samsun'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı Haberi

-Emniyet binasına girişleri

-Emniyet dış görüntüsü



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun merkezli Ladik ilçesi ve Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun merkezli Ladik ilçesi ve Ankara'da bu sabah operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında ByLock kullandıkları tespit edilen, meslekten ihraç edilen öğretmen, üniversite öğrencisi, esnaf ve örgüte müzahir kurumlarda SGK kaydı olan toplam 8 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



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