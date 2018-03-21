Samsun'da FETÖ’nün polis yapılanmasında 47 kişiye 8 yıl ila 9 yıl arasında hapis

-Cezaevi araçlarına binmeleri

-Cezaevi araçlarının cezaevine gidişi

-Adliye dış görüntüsü



( SAMSUN ) - SAMSUN



- Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün polis yapılanmasına yönelik görülen davanın karar duruşmasında 1 öğretmen ile 2 polis memuru 9 yıl 4'er ay, 44 polis ise 8 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldılar. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 45’i tutuklu, 1'i öğretmen 46'sı polis ve polis müdürlerinden oluşan 47 kişinin yargılanmasına sona erdi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava sanık sayısı fazla olduğu için adliyenin konferans salonunda yapıldı. Dün sabah başlayan dava bugün akşam saat 18.00'de sona erdi. Sanıklar son savunmalarından kendilerini savunarak suçsuz olduklarını dile getirip beraatlerini ve tahliyelerini talep ettiler. Mahkeme, toplanan deliller doğrultusunda tutuklu yargılanan ve emniyet polis imamı olduğu ileri sürülen beden eğitim öğretmeni Murat Yılmaz ile polis memurları Ercan Keskin, İsa Güngör ve Murat Yılmaz'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 9 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu bulunan polisler Abdurrahman Mangan, Ahmet Gazi Köksaldı, Ahmet Kurt, Ali Demir, Atilla Direk, Ayhan Al, Bülent Turan, Ebutalip Aktaş, Fikret Sündündü, Hamdi Aksoy, İhsan Marap, İhsan Serbest, İsmail Gümrah, İsmail Deniz Akan, Kadir Çördükçü, Kadir Özkan, Kaya Mehmet Aytaş, Levent Çavuşoğlu, Mehmet Yücel Karahasanoğlu, Metin Durak, Murat Aksoy, Murat Çelik, Murat Çelikten, Murat Tiryaki, Mustafa Çakmak, Mümin Özdamar, Ömer Barıtlı, Rahmi Deliktaş, Ramazan Ünal, Recep Arslan, Saadettin Yıldız, Sefa Ünal, Salih Ergün, Şeref Ahmet Bayram, Şükrü Kabakçı, Telat Dervişoğlu, Tuncay Yılmaz, Vahit Sarı, Yavuz Selim Baydaş, Yusuf Ok, Zafer Köksal ve Zafer Şahin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 8 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılırken, tutuksuz yargılanan polisler Mustafa Epli ve Gülbey Sarıoğlu da aynı suçtan aynı cezayı aldılar. Mahkeme tutuklu bulunan 44 kişinin tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına rağmen sağlık sorunları olan polis Ali Demir ise yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kararın açıklanmasından sonra tutuklu sanıklardan Atilla Direk, "Adam mı öldürdük. Bu saatten sonra öldürmeyen şerefsizdir" diye bağırdı. Mahkeme heyeti Atilla Direk'in sözlerini zabta geçirdi. Öte yandan, 1'i öğretmen 106'sı polis 107 sanıklı olan bu dava 8 Aralık'ta görülmüş, 21 polis 1 ila 7 yıl arasında hapis cezasına çarptırılırken, 38 polis beraat etmiş, dosyadan ayrılan 1'i öğretmen 46'sı polis 47 kişinin dava dosyası ayrılmıştı. (MAY-SLH-

