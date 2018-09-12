Samsun'da FETÖ'den 3 kişi adliyeye sevk edildi Haberi

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( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun' merkezli 5 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 6 gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü adliye sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah Samsun merkezli 6 ilde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu düzenledi.

Operasyonda aralarında öğretmen, örgütün kurumlarından çalışmış olanlar ve üniversite mezunlarının da bulunduğu Samsun'da 2 şahıs, Kahramanmaraş'da 1, Erzurum'da 1, Ordu'da 1 ve Yozgat'ta 1 olmak üzere toplam 6 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 5'inin örgütün gizli haberleşme ağı olan 'ByLock' kullandıkları tespit edildi. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgulanmaları tamamlanan Samsun'da yakalanan Satı Y. ve Esin T. ile Ordu'da yakalanan Emre Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler. Gözaltındaki 3 kişinin ise sorgulanmalarının devam ettiği öğrenildi. (MAY-

