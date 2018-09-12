Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Samsun'da FETÖ'den 3 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da FETÖ'den 3 kişi adliyeye sevk edildi

FETÖ'cülerin polis otobüsünden inmeleri

Polis Akalan Öğretmen 

-Adliyeye girişleri
-Adliye dış görüntüsü
-Emniyet dış görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun' merkezli 5 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 6 gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü adliye sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah Samsun merkezli 6 ilde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu düzenledi.
Operasyonda aralarında öğretmen, örgütün kurumlarından çalışmış olanlar ve üniversite mezunlarının da bulunduğu Samsun'da 2 şahıs, Kahramanmaraş'da 1, Erzurum'da 1, Ordu'da 1 ve Yozgat'ta 1 olmak üzere toplam 6 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 5'inin örgütün gizli haberleşme ağı olan 'ByLock' kullandıkları tespit edildi. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgulanmaları tamamlanan Samsun'da yakalanan Satı Y. ve Esin T. ile Ordu'da yakalanan Emre Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler. Gözaltındaki 3 kişinin ise sorgulanmalarının devam ettiği öğrenildi. (MAY-
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı