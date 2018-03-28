Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Samsun'da FETÖ'den 1'i doktor 5 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da FETÖ'den 1'i doktor 5 kişi adliyeye sevk edildi

Bayan doktor önde sanıkların polis tarafından götürülmeleri

Adli Kontrol Ev Hapsi Öğretmen Kullar Elektronik Kelepçe 

-Polis aracına binmeleri
-Polis aracının adliyeye gidişi
-KOM Şube yazısı
-Emniyet dış görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun merkezli düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan 1'i doktor 5 kişi adliyeye sevk edildi. Doktora ev hapis uygulandı, 1 kişi tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun merkezli Salıpazarı ilçesi, Kırıkkale ve Ordu'nun Ünye ilçesinde geçen Cuma günü eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 7 kişiyi gözaltına almıştı. 2 kişi dün Samsun Adliyesine sevk edilip çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Sorguları tamamlanan meslekten ihraç edilen doktor Büşra H., Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden ihraç edilen mühendis Vehbi D., FETÖ okullarında çalışan öğretmen Şükrü E. ve yine bu okullarda çalışan Turgay N. ile Yaşar K. bugün Samsun Adliyesine çıkarıldı. Büşra H., Vehbi D. ve Turgay N. tutuklanmaları talebiyle, Yaşar K. ve Şükrü E. ise adli kontrol şartıyla savcı tarafından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren doktor Büşra H.'ye mahkeme ev hapsi uygulanarak elektronik kelepçe takılmasına karar verirken, Turgay N. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. Şükrü E., Yaşar K. ve Vehbi D. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Şoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 YaralıŞoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 Yaralı
Nevruz'u Kana BulayacaklardıNevruz'u Kana Bulayacaklardı
Manisa'da Şehir Merkezinde Korkutan DakikalarManisa'da Şehir Merkezinde Korkutan Dakikalar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı