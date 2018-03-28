Samsun'da FETÖ'den 1'i doktor 5 kişi adliyeye sevk edildi

-Polis aracına binmeleri

-Polis aracının adliyeye gidişi

-KOM Şube yazısı

-Emniyet dış görüntüsü



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun merkezli düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan 1'i doktor 5 kişi adliyeye sevk edildi. Doktora ev hapis uygulandı, 1 kişi tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun merkezli Salıpazarı ilçesi, Kırıkkale ve Ordu'nun Ünye ilçesinde geçen Cuma günü eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 7 kişiyi gözaltına almıştı. 2 kişi dün Samsun Adliyesine sevk edilip çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Sorguları tamamlanan meslekten ihraç edilen doktor Büşra H., Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden ihraç edilen mühendis Vehbi D., FETÖ okullarında çalışan öğretmen Şükrü E. ve yine bu okullarda çalışan Turgay N. ile Yaşar K. bugün Samsun Adliyesine çıkarıldı. Büşra H., Vehbi D. ve Turgay N. tutuklanmaları talebiyle, Yaşar K. ve Şükrü E. ise adli kontrol şartıyla savcı tarafından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren doktor Büşra H.'ye mahkeme ev hapsi uygulanarak elektronik kelepçe takılmasına karar verirken, Turgay N. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. Şükrü E., Yaşar K. ve Vehbi D. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

