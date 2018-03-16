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16 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Samsun'da eski nişanlısını silahla ağır yaralayan şahıs tutuklandı

Samsun'da eski nişanlısını silahla ağır yaralayan şahıs tutuklandı

Erkan Dik'in polis aracından inmesi

Polis Aracı Hastane Silahlı Saldırı Adliye Binası Saldırı 

-Polisler arasında adliye binasına girişi
-Emniyet dış görüntüsü
-Adliye dış görüntüsü
--ARŞİV-
-Güvenlik kamera görüntüleri
-olay anı
--aktüel-
-Olay yerinden ve hastaneden detaylar
-Vurulan kadından detaylar

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’da eski nişanlısına silahlı saldırı düzenleyerek ağır yaralayan şahıs polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İstikal Caddesi ile Ağabali Caddesi’nin kesiştiği yerde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev yemekleri yapan bir kafede çalışan 36 yaşındaki Neslihan Y., eski nişanlısı 42 yaşındaki Erkan D.'nin kafe önünde silahlı saldırısına uğradı. Her iki bacakları ve sırtından olmak üzerine 5 yerinden yaralanan Neslihan Y., 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Neslihan Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri Erkan D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan Erkan D., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Erkan D. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.
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