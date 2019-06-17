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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Samsun'da eski nişanlı dehşeti: Önce eski nişanlısını öldürdü, sonra intihar etti Haberi

Samsun'da eski nişanlı dehşeti: Önce eski nişanlısını öldürdü, sonra intihar etti Haberi

Hastane önü görüntüler

( SAMSUN - 2) SAMSUN


- Samsun’un Vezirköprü ilçesinde önce eski nişanlısını vuran genç, sonra da aynı silahla intihar etti. Olay, Adatepe Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dilek Öksüz (22) ve Sefa Gerizli(22) bir süre önce nişanlandı. Daha sonra genç çift, henüz bilinmeyen bir nedenle nişanı attı. Sefa Gerizli, kızı ikna etmek için bu sabah evlerine gitti. İddiaya göre Sefa Gerizli, ikna edemediği Dilek Öksüz’ü silahla öldürürken ardından da aynı tabancayla intihar etti. (ACI-SLH-NT-Y)
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