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01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Samsun'da DEAŞ'tan 11 kişi adliyeye sevk edildi Haberi

Samsun'da DEAŞ'tan 11 kişi adliyeye sevk edildi Haberi

Polis aracından inmeleri

Terör Örgütü Irak 

-Adliyeye girişleri

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları tespit edilen yabancı uyruklu 11 kişi gözaltı sürelerinin uzatılması için adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri önceden adresleri tespit edilen 8 eve bir hafta önce eş zamanlı operasyon düzenledi.
İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramalarda dijital envanterlere incelenmek üzere el konuldu. 1 kişi ifadesinin alınmasının ardından savcının talimatıyla serbest bırakılırken, gözaltında bulunan 11 kişi Samsun Adliyesine sevk edilerek gözaltı süresi uzatılması için nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
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