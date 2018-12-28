Samsun'da DEAŞ operasyonu

: - Zanlıların emniyete getirilişi - Terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla Irak uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındıSAMSUN (AA) - Samsun 'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 10 zanlı yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen Irak uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.Adreslerde bulunan dijital materyallere el konuldu.