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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Samsun'da 'darbeturks' operasyonu

Samsun'da 'darbeturks' operasyonu

Samsun 'da "darbeturks" operasyonu - Samsun Emniyet Müdürlüğü binasının detay görüntüsü - Zanlının emniyete getirilişi Samsun 'da "darbeturks" operasyonu - İnternet üzerinden vatandaşların kimlik ve kredi kartı bilgilerini kopyaladıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındıSAMSUN (AA) - Samsun 'da düzenlenen ve "darbeturks" adı verilen operasyonda, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "darbeturks.com" internet sitesinde çeşitli banka ve kurumların sahte web sayfasını hazırlayanların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.Banka ve çeşitli kurumların sahte sitelerine giren vatandaşların kimlik ve kredi kartı bilgilerinin kopyalandığını belirleyen ekipler, siteyi yöneten şüphelilerin yakalanması için "darbeturks" adı verilen operasyon gerçekleştirdi.Ekipler, F.Ü'yü (20) Zeytinlik Mahallesi'nde, R.K'yi (20) ise Kale Mahallesi'ndeki iş yerinde gözaltına aldı.Emniyete götürülen zanlıların dijital materyallerine de el konuldu.

İnternet Sitesi Akalan Kredi Kartı Dolandırıcılık İnter 

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