Samsun'da damat silahla dehşet saçtı, o anlar kameraya böyle yansıdı Haberi

-kayın peder Habib Acı'ya ait Kurşunlanan transit kamyonet ve polislerin incelemesi

-Araçta kurşun izleri

-Silahlı saldırı düzenlenen ikinci el işyerinin dış görüntüsü

-Polislerin inceleme yapması

-Yerde boşkovanlar

-Camda kurşun izleri

-Olay sırasında kurşunlanan işyerinde bulunan Adnan Aker'in olayı anlatması

-Kasap dükkanı çalışanlar olayı polise anlatması

-Kasap dükkanının camında kurşun izleri

-Yakalanan damat Tolga Gönül'ün polisler tarafından sağlık raporuna götürülmesi

-Polis aracının emniyete gidişi



( SAMSUN )Saldırıda can kaybı olmazken, maddi hasar meydana geldiSaldırı anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi SAMSUN - Samsun'da kayınpederinin kamyonetine, iş yerine ve alışveriş yaptığı kasap dükkanına silahlı saldırı düzenleyen damat, polis tarafından yakalandı. Olay, İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikinci el eşya satışı dükkanı bulunan H.A.'nın (52) önce evinin önündeki transit kamyonetine, hemen ardından da yaklaşık 700 metre uzaklıktaki iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

Silahlı saldırgan yaya olarak kaçarken, olay yerine polis sevk edildi. Saldırıda kamyonetin ön camı, farı ve kaportasına 4, iş yerinin vitrin ve kapı camına da 4 kurşun isabet ettiğini tespit eden polis, her iki olay yerinde de 4'er adet boş kovan ele geçirdi. Yaşanan iki silahlı saldırının ardından bölgeye yakın Unkapanı Mahallesi'ndeki bir kasap dükkanına da silahlı saldırı düzenlendi.

Silahlı saldırgan kasap dükkanına da 4 el ateş açarak kaçtı. Kurşunlar dükkanının vitrin camına isabet ederken, saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, her üç silahlı saldırı olayını da aracı ve iş yeri kurşunlanan H.A.'nın kızı ile 1 yıldır evli olan damadı T.G.'nın (24) gerçekleştirdiğini tespit etti. T.G.'nin Zeytinlik Mahallesi'ndeki annesinin evine operasyon yapan Cinayet Bürosu ekipleri, şahsı balkondan kaçmak isterken suçta kullandığı tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Kayınpederinin aracını ve iş yerini kurşunladığını kabul eden T.G., kasap dükkanına da kayınpederinin alışveriş yaptığı yer olduğu için silahlı saldırı düzenlediğini iddia etti. Gözaltına alınan T.G., sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.