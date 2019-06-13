Samsun'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

- Samsun’un Çarşamba ilçesinde kısa süreli dolu yağışı etkili oldu. Çarşamba ilçesine bağlı Gülören Mahallesi’nde öğleden sonra yaşanan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi, çevreye zarar verdi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu bir süre sonra sona ererken, mahalleliler dolu yağışını telefonlarına kaydettiler. (OGZ-SLH-Y)
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