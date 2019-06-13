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13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Samsun'da çam ağacına çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti Video

Samsun'da çam ağacına çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti Video

Kazanın olduğu yol

Çam Ağacı Trafik Kazası Polis Ekipleri Sağlıkçı Direksiyon 

-Aracın çarptığı çam ağaçları
-Hurdaya dönmüş ve ağaca çarpıp kapalı kasa kamyonet
-Jandarma ve polis ekipleri ile sağlıkçılar
-Rütbeli jandarma personelinin ölenin oğlu ile telefonla konuşup acı haberi verememesi

( SAMSUN )- Görevli jandarma personeli telefonla ulaştığı ölenin oğluna acı haberi veremedi SAMSUN

- Samsun'da yoldan çıkan kapalı kasa kamyonetin çam ağacına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Kaza yerinde görevli rütbeli jandarma personeli ölen sürücüsünün oğluna telefonla ulaştığında acı haberi veremeyip babasının annesi ile yaralı olduğunu ve hastaneye götürüldüklerini söyledi.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun-Ankara karayolu 11. kilometresi Gürgendağı mevkisinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'tan Trabzon'a gittikleri öğrenilen İhsan Muhammet Şeneren (64) idaresindeki 07 FDK 67 plakalı kapalı kasa kamyonet Samsun istikametine seyir ederken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak çam ağaçlarına çarptı. Hurdaya dönen araçta bulunan sürücüsü İhsan Muhammet Şeneren şoför mahallinde hayatını kaybederken, eşi Yıldız Şeneren (61) ise yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yerinde bulunan rütbeli jandarma personeli ölen sürücünün oğluna telefonla ulaştı ancak acı haberi veremedi. Jandarma personeli, yolda acele edip kaza yapmamaları için annesi ve babasının yaralı olduğunu ve hastaneye götürüldüğünü söyledi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (MAY-SLH-
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